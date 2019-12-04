بلايلي يُنافس على جائزة الأفضل داخل إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، عن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة لعام 2019، والتي شهدت تواجد نجم النادي الأهلي والمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، يوسف بلايلي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم 7 يناير المقبل، في احتفالية كبرى في الغردقة.

وضمت القائمة النهائية 5 لاعبين، وهم، يوسف بلايلي وثنائي الترجي والمنتخب التونسي الأول، أنيس البدري وطه ياسين الخميسي، بعدما ساهم الثلاثي في تتويج فريقهم بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

كما تألق يوسف بلايلي مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، وساهم في تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر.

وضمت قائمة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2019 أيضًا التوجولي لابا كودجو نجم نادي العين الإماراتي، بالإضافة إلى لاعب وسط فريق الزمالك والمنتخب المصري، طارق حامد.

يُذكر أن يوسف بلايلي يتواجد أيضًا في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2019، والتي كشف عنها الكاف اليوم، وضمت 10 لاعبين، أبرزهم نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، وزميله في الريدز ساديو ماني.