بلدغة كولومبية .. الشباب يتقدم على الأهلي بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى الشباب الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي بالتقدم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الكولومبي أسبريا في إحراز الهدف الأول للشباب بالدقيقة السابعة والعشرين، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وجاء تشكيل الشباب مكونًا من: فاروق بن مصطفى، جمال بلعمري، محمد سالم، متعب المفرج، فهد غازي، ألفريد ندياي، أحمد شراحيلي، كريستيان جوانكا، عبدالملك الشمري، تركي العمار، دانيلو أسبريا.

أما تشكيل الأهلي فجاء مكونًا من: ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، ألفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، حسين المقهوي، عبدالفتاح عسيري، سلمان المرشر، دجانيني تافاريس.

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