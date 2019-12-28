بلدغة كولومبية .. الشباب يتقدم على الأهلي بالشوط الأول

أنهى الشباب الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي بالتقدم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
د27’ هدف للشباب! ⚽#أسبريا يفتتح التسجيل#الشباب 1 : 0 #الأهلي#الشباب_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/udgouKNt6J
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 28, 2019
ونجح الكولومبي أسبريا في إحراز الهدف الأول للشباب بالدقيقة السابعة والعشرين، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.
وجاء تشكيل الشباب مكونًا من: فاروق بن مصطفى، جمال بلعمري، محمد سالم، متعب المفرج، فهد غازي، ألفريد ندياي، أحمد شراحيلي، كريستيان جوانكا، عبدالملك الشمري، تركي العمار، دانيلو أسبريا.
أما تشكيل الأهلي فجاء مكونًا من: ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، ألفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، حسين المقهوي، عبدالفتاح عسيري، سلمان المرشر، دجانيني تافاريس.
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