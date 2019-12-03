بلعمري معتذرًا: #الشباب صاحب فضل عليّ

المواطن - مروة نبيل

قدم المدافع الجزائري جمال بلعمري اعتذاره لإدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، وللاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وكافة الجماهير الشبابية، وذلك عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وأكد بلعمري أنه أحد أبناء النادي، وأن الشباب لديه أفضال كبيرة عليه وعلى مسيرته الرياضية، وأنه يكنّ لإدارته ولجميع منسوبيه وجماهيره كل المحبة والتقدير، ولن ينسى أفضاله عليه مهما كان.

وأشار الجزائري الدولي خلال تصريحاته التي نشرها حساب نادي الشباب الرسمي على “تويتر”، إلى أن الإدارة كانت لها مواقف مشرفة معه، وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية، ولن يتنكر لأفضالها عليه.

وتعهد جمال بلعمري ببذل أقصى ما يملك في سبيل خدمة هذا الكيان حتى يعود إلى سابق عهده بطلًا في مقدمة الأندية السعودية.

وكان مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود قد أعلن عن انتهاء أزمة بلعمري، ونشر عبر حسابه على “تويتر”، صورة للاعب مع البلطان وأخرى وهو يُقبل رأسه، وعلق قائلًا: “جمال البلطان.. صافي يا عسل”.

أزمة بلعمري:

وظلت مشاركة بلعمري مع الشباب متقطعة منذ مشاركته مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث تغيب عن التدريبات بدون عذر، قبل أن يعود قبل مباراة الفيحاء.

وعاد جمال بلعمري للغياب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أيام متتالية دون عذر، وذلك حسبما أعلن حساب الشباب الرسمي على “تويتر”.

وانتشرت أنباء تُفيد برغبة جمال بلعمري في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت تقارير صحافية أنه يملك عروضًا سعودية وخارجية.