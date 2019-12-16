بلوك إنستجرام ورسائل بابجي يُدخل خليجيًّا السجن

المواطن - متابعة

أمرت النيابة العامة في دبي بإحالة شاب خليجي (19 عامًا) إلى محكمة الجنايات، بتهم التهديد والسب باستخدام شبكة معلوماتية في حق فتاة خليجية الجنسية (20 عامًا)، لحظره (بلوك) على شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام، فأرسل إليها تسجيلًا صوتيًّا يسبها فيه بألفاظ خادشة للحياء، ويهددها بفضحها أمام أشقائها، وحرق منزلها ودهس وجهها إذا لم ترفع الحظر وتعيد علاقتها به، مؤكدًا أن بحوزته تسجيل فيديو لها مشينًا.

وقالت المجني عليها في التحقيقات: إنها كانت موجودة بمنزل أسرتها حين تلقت رسائل صوتية عبر سناب شات وإنستجرام، ولعبة بابجي من المتهم، يسبها فيها بألفاظ خادشة للحياء، وهددها بإخبار أشقائها عن علاقتها به إذا لم ترفع الحظر عنه في إنستجرام، لافتةً إلى أنه تصرف معها بهذه الطريقة بعد أن رفضت الارتباط به، بحسب “البيان”.

أما أم المجني عليها فأكدت أنها استمعت إلى الرسائل النصية التي وردت إلى ابنتها، لافتةً إلى أنه سبّها وهددها لأنها رفضت الزواج به.

وأفادت والدة المجني عليها أن المتهم أرسل رسائل أخرى سبها فيها بعبارات خادشة للحياء، كما هدد ابنتها بحرقها وحرق منزل ذويها.

وأشارت التحقيقات إلى أن التسجيلات تضمنت حوارًا بين المتهم والأم، يقول لها فيه: إنه كان على علاقة غير شرعية مع ابنتها، ولديه فيديو يثبت ذلك، فردت عليه الأم بأنها في مركز الشرطة، وسوف تعرض المكالمة على الضابط.