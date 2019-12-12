بلومبرغ: أرقام أرامكو تحقق توقعات محمد بن سلمان 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رأى تقييم أرامكو يصل إلى تريليوني دولار، وأراد هذا الهدف منذ فترة طويلة، تحديدًا منذ نحو 4 سنوات عندما تحدث لأول مرة عن اكتتاب أرامكو، ورغم تشكيكات الغرب في التقديرات السعودية، فالأرقام تؤكد أن التقديرات في محلها.

وتابع التقرير أن تقييم شركة أرامكو اليوم، تجاوز تقدير ولي العهد محمد بن سلمان، وبلغ 2.06 تريليون دولار، وفقًا لتقديرات بلومبرغ، التي سبق وأن حددت القيمة بـ 1.7 تريليون دولار.

وقالت بلومبرغ : أمس، ارتفعت القيمة السوقية للشركة لتقديرات بين 1.88 و1.90 تريليون دولار، واليوم لدينا هذا الرقم السحري الذي وصل إلى 2.06 تريليون دولار، لتكون أرامكو أكبر شركة في العالم.

وتابعت بلومبرغ: هناك الكثير من الابتسامات في كل مكان اليوم وأمس، بدأت عند بدء تداول أرامكو في بورصة الرياض لأول مرة، أمس الأربعاء.

وأسند التقرير نجاح الاكتتاب العام لأرامكو إلى المستثمرين المحليين الذين رأوا أنه واجب وطني.

يُذكر أن شركة رفينيتيف أوضحت أن بيانات ما قبل فتح السوق، تظهر اتجاه أرامكو السعودية لبلوغ قيمة سوقية تزيد عن تريليوني دولار.