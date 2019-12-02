بماذا علّق الدعيع بعد خسارته التحدي أمام ياسر القحطاني ؟

المواطن - محمد سمعه

داعب الحارس الأسطوري لنادي الهلال والمنتخب السعودي، محمد الدعيع، اللاعب، ياسر القحطاني بعد خسارة الأول للتحدي أمام القناص، خلال حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي أُقيم أمس الأحد.

وفي فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر” قال الحارس السابق محمد الدعيع بعد خسارته للتحدي أمام ياسر القحطاني: لو في VAR ما كان تم احتساب هدف القحطاني، أتى به من تسلل واضح.

وقالها الدعيع وسط ضحكات الحاضرين، كذلك ظهرت المداعبات وذكريات الزمن الجميل بين الدعيع والقحطاني خلال المباراة الثنائية التي جمعت بينهما في حفل الاعتزال بالأمس.

وكسب ياسر القحطاني، تحديه مع الحارس الأسطوري محمد الدعيع بهز شباكه خلال مباراة اعتزاله.

وتألق محمد الدعيع وحرم ياسر القحطاني من هز شباكه في أكثر من فرصة خطيرة، قبل أن يتمكن القناص من تسجيل هدف من تسديدة مميزة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي.

وقام ياسر القحطاني بتقبيل رأس محمد الدعيع بعد هز شباكه، وسط ابتسامة من ثنائي الهلال السابق، وتحية كبيرة من الجماهير.

وأُقيمت مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء أمس الأحد، وجمعت بين فريق Y20 ونجوم الهلال بمشاركة محمد الدعيع والأسطورة سامي الجابر وغيرهم من النجوم.

وشهدت مباراة اعتزال ياسر القحطاني مشاركة العديد من النجوم العالميين في فريق Y20 ومنهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، صامويل إيتو، عمر عبدالرحمن عموري، نيكولاس ميليسي، عمر السومة، وحسين عبدالغني وعيرهم.

وانتهت مباراة اعتزال ياسر القحطاني بفوز الهلال بنتيجة 5/ 4، سجلها كماتشو، سامي الجابر، كارلوس إدواردو، صالح الشهري ومحمد الشلهوب، فيما أحرز أهداف Y20 القحطاني، أحمد الفريدي، رونالدينيو وويلهامسون.