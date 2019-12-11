بماذا علّق جاتوزو بعد توليه تدريب #نابولي ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي الجديد، عن كواليس موافقته على تدريب نادي الجنوب الإيطالي.

وكان نابولي أعلن، اليوم الأربعاء، عن تولى جاتوزو مسؤولية تدريب النادي بعد إقالة كارلو أنشيلوتي ولمدة ستة أشهر.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات جاتوزو الذي قال: تولي تدريب نابولي كان قرارًا سهلًا للغاية، وصحيح أن نابولي يمر بفترة صعبة، لكنه يملك لاعبين على أعلى مستوى يمكنهم تنفيذ ما أفكر فيه.

وأضاف جاتوزو: كارلو أنشيلوتي قدم كل ما يستطيع فعله مع نابولي وهو مثل الأب لي، وسبق لي أن لعبت معه 300 مباراة وهو مدرب.

وتابع مدرب نابولي الجديد: كارلو أنشيلوتي أثبت أنه شخص رائع من جديد عندما أخبرني بما يحتاجه نادي نابولي للتطور.

يذكر أن أوريليو دي لاورينتس التقى أنشيلوتي أمس بعد مباراة جينك مباشرة في فندق الإقامة، وأخبره بقرار الإقالة لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وسبق لـ جاتوزو تدريب نادي ميلان الإيطالي وحقق معه نتائج إيجابية، لكن تمت إقالته بعد فشل الروسونيري في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد نهاية الموسم الماضي.