بمشاركة الحمدان.. الأخضر يواصل استعداده لآسيا

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الأربعاء، تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني الوطني سعد الشهري، وذلك ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا.

ويأتي معسكر الأخضر في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأدى لاعبو الأخضر الأولمبي حصتهم التدريبية اليوم على الملعب الرديف لملعب شاه علم، والذي عمد إلى تطبيق مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

وشهد مران الأخضر اليوم مشاركة النجم عبدالله الحمدان، وذلك بعد أن فضّل الجهاز الطبي إراحته عن الحصة التدريبية بالأمس لشعوره بآلام في باطن القدم اليسرى.

وغاب لاعب خط الوسط أيمن الخليف عن مران اليوم، نظير شعوره بآلام إجهاد في العضلة الخلفية الداخلية للساق لليمنى، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على حالته.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر مباراتين وديتين يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، أمام منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية، في حين سيلاقي منتخب تايلاند على أرض الأخير وديًا قبيل بدء منافسات كأس آسيا.

تابعنا على تواصل معنا على