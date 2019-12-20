بنزيمة يستعد لتجديد عقده مع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يستعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد الإسباني، لتجديد عقده مع الريال خلال الفترة المقبلة.

ونجح بنزيمة، صاحب الـ32 عامًا، في التألق مؤخرًا مع ريال مدريد؛ حيث سجل 16 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن نادي ريال مدريد يريد تجديد عقد بنزيمة لمدة موسمين حتى نهاية موسم 2022- 2023.

وأضاف تقرير آس أن بنزيمة سعيد بتمديد العقد لمدة قصيرة مع الريال.

وسجل بنزيمة مع نادي ريال مدريد 12 هدفًا في الدوري الإسباني بالموسم الجاري، حيث يُنافس الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدارة هدافي الليجا.

وكان بنزيمة شارك في كلاسيكو برشلونة والريال، الذي أُقيم أول أمس الأربعاء في الدوري الإسباني بالكامب نو، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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