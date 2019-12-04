#بنغلاديش تغلق شركات التوظيف إلى المملكة 

#بنغلاديش تغلق شركات التوظيف إلى المملكة 

2019/12/04
الساعة 3:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

أعلنت السلطات في بنغلادش، أنها أغلقت 166 شركة توظيف تختص بإرسال العاملات والعمال إلى المملكة، بعد مزاعم من بعض الأفراد بشأن تعرضهم للإساءات على أيدي أرباب العمل.

وبحسب وكالة صوت أمريكا، سافر نحو 300 ألف امرأة من بنغلاديش إلى المملكة منذ عام 1991، معظمهن يعملن كعاملات في المنازل، وفي الشهر الماضي، انتشر مقطعا فيديو لسيدتين مختلفتين من بنغلاديش، تشكيان المعاملة السيئة من قِبل أرباب العمل.

انتشر مقطعا الفيديو مئات الآلاف من المرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارا احتجاجات في جميع أنحاء بنغلاديش.

وقال المتحدث باسم الحكومة البنغالية منيروس صالحين، إن شركات التوظيف التي تم إغلاقها، فشلت في توفير ضمانات للعمال المهاجرين، وفي بعض الحالات أعادتهم إلى أصحاب عملهم، مصرحًا لوكالة فرانس برس قائلًا: حملتنا ستستمر.

يُذكر أنه جرى محادثات بين مسؤولين سعوودين وبنغاليين في الرياض، في أواخر الشهر الماضي، وقال بيان صادر عن وزارة رعاية المغتربين البنغاليين، إن كلا البلدين قررا تحديث قاعدة بيانات العاملات على الإنترنت؛ لضمان سلامتهن.

كما وافقت السعودية، على عدم تسليم أي امرأة بنغالية هربت من مكان عملها إلى رب العمل مرة أخرى، كما ذكرت الوزارة أن إدارة الحماية والدعم السعودية ستتخذ إجراءً عاجلاً إذا كانت العاملات في خطر.

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صالح
ضيف
صالح

عماله فاشله ما تصلح تعمل بالخليج

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