بنوك عالمية تتوقع خفضًا جديدًا لإنتاج أوبك+

المواطن - متابعة

أكد بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورغان في مذكرة، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تتفق أوبك ومنتجون كبار آخرون للنفط على زيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميًّا حتى نهاية 2020 من 1.2 مليون برميل يوميًّا حاليًّا للمساهمة في تقليص فائض في المعروض العالمي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في فيينا يومي الخميس والجمعة.

من جهته، قال غولدمان ساكس إن منظمة أوبك وحلفاءها سيمددون على الأرجح قيودًا حالية على الإنتاج حتى يونيو.

وتابع البنك “في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أن يظل تداول برنت حول 60 دولارًا للبرميل في 2020”.

وذكر البنك أن التوازن بين العرض والطلب على النفط عالميًّا يتطلب تمديد تخفيضات أوبك+ في ظل الزيادة الكبيرة في الإنتاج من مشروعات من خارج أوبك وتوقعات غير مؤكدة لنمو الطلب.