بهدف ديبالا القاتل.. يوفنتوس ولاتسيو يتعادلان في الشوط الأول

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ولاتسيو، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي بالرياض، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
يوفنتوس ولاتسيو:
وبدأت مباراة يوفنتوس ولاتسيو المقامة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بشكل سريع، ونجح النجم لويس ألبيرتو في هز شباك اليوفي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 16.
الهدف الأول للاتسيو عن طريق لويس ألبيرتو.. بصوت "عبدالله الحربي"#يوفنتوس_لاتسيو#السوبر_الإيطالي_بالرياض pic.twitter.com/Ky2HjXsNig
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019
وضغط اليوفي بقوة بحثًا عن هدف التعادل، وأطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو تسديدة صاروخية في الدقيقة 22، ولكنها ذهبت بعيدًا، ومرت تسديدة باولو ديبالا بجوار القائم عند الدقيقة 30 من أحداث مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم.
وتمكن الأرجنتيني ديبالا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45، بعد متابعته لتسديدة رونالدو التي صدها حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالتعادل بنتيجة 1/ 1.
هدف التعادل لـ #يوفنتتوس عن طريق باولو ديبالا.. بصوت "عبدالله الحربي"#يوفنتوس_لاتسيو#السوبر_الإيطالي_بالرياض pic.twitter.com/EcAUO9g4Xa
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019
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