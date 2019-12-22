بهدف ديبالا القاتل.. يوفنتوس ولاتسيو يتعادلان في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ولاتسيو، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي بالرياض، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

يوفنتوس ولاتسيو:

وبدأت مباراة يوفنتوس ولاتسيو المقامة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بشكل سريع، ونجح النجم لويس ألبيرتو في هز شباك اليوفي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 16.

وضغط اليوفي بقوة بحثًا عن هدف التعادل، وأطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو تسديدة صاروخية في الدقيقة 22، ولكنها ذهبت بعيدًا، ومرت تسديدة باولو ديبالا بجوار القائم عند الدقيقة 30 من أحداث مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم.

وتمكن الأرجنتيني ديبالا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45، بعد متابعته لتسديدة رونالدو التي صدها حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ولاتسيو بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

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