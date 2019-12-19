بهدف قاتل.. أبها يتقدم على الشباب في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الشوط الأول من مباراة أبها ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الفريق الأبهاوي.

أبها ضد الشباب

وبدأت مباراة أبها ضد الشباب المقامة على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهما لم تنجح.

وتمكن النجم التونسي سعد بقير من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول من مباراة أبها ضد الشباب اليوم.

وقبل مباراة أبها ضد الشباب اليوم، يقع الفريق الأبهاوي في المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الليوث صاحب المركز التاسع.

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