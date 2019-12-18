بوتين لا يزال يستخدم ويندوز XP !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أظهر بيان صحفي للكرملين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقر إقامته في موسكو، يجلس على شاشة جهاز الكمبيوتر الرسمي مع صورة للكرملين كخلفية لسطح المكتب، ويظهر في الصورة أن بوتين لا يزال يستخدم نظام تشغيل ويندوز XP القديم.

ويشير شريط المهام باللون الأزرق الساطع، في أسفل الشاشة، إلى أن الكمبيوتر لا يزال يعمل بنظام ويندوز XP.

وكانت مايكروسوفت توقفت عن توفير الدعم لنظام التشغيل XP منذ عام 2014، وحذرت من أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم هذا النظام معرضة لمخاطر القرصنة.

ومن جهة أخرى، فرضت روسيا قيودًا على البرامج الأجنبية، وعلى ذلك تمنع لوائح موسكو، بوتين من ترقية نظام التشغيل.

سبق للمسؤولين في موسكو أن خططوا لإلغاء برامج مايكروسوفت بالكامل واستبدالها ببرنامج روسي الصنع، وتحولت بعض الوكالات الحكومية بالفعل إلى نظام Astra Linux في روسيا، لكن الكرملين لم يحذ حذوه بعد.

ولم يدل ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين بمزيد من التفاصيل عندما اتصل به الصحفيون لتأكيد أو نفي الأمر.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، فمن المعروف أن الرئيس الروسي، 67 عامًا يعاني من رهاب التكنولوجيا، وقال سابقًا إنه لا يمتلك هاتفًا ذكيًا، وفي عام 2017، أخبر مجموعة من تلاميذ المدارس أنه بالكاد يستخدم الإنترنت، وقال مازحًا: أنا لست على مستوى إنستقرام.