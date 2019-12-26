بوتين لرئيس وزراء إيطاليا: أزمة ليبيا يجب أن تحل سلميًا

المواطن - متابعة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيًا، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطورات الأوضاع في ليبيا، وأكد الجانبان على ضرورة حل الأزمة في البلاد عبر الطرق السلمية.

وأفاد الكرملين، في بيان صدر عنه عقب المكالمة إن بوتين وكونتي بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا، وركز كلا الجانبان على “ضرورة حل الأزمة عبر طرق سلمية”.

وتم في هذا السياق، حسب البيان، الإعراب عن دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الإسهام في التسوية الداخلية الليبية بوساطة الأمم المتحدة”.

وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإيطالي ناقشا كذلك “بعض الجوانب الخاصة بالأوضاع الراهنة في سوريا”.

كما أطلع بوتين كونتي، بطلب من الأخير، على نتائج قمة رباعية نورماندي في باريس يوم 9 ديسمبر، حيث تم التشديد على “ضرورة التطبيق الممنهج لمجموعة مينسك للإجراءات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار منصة نورماندي، وبالدرجة الأولى تلك التي تخص ضمان العمل المستدام للصفة الخاصة لمنطقة دونباس مع تثبيتها في الدستور الأوكراني”.

وتطرق الجانبان إلى القضايا المحورية للأجندة الثنائية، مؤكدين التصميم المتبادل على التطوير اللاحق للتعاون الروسي الإيطالي.

كما تبادل بوتين وكونتي التهاني بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، متفقين على مواصلة الاتصالات بين روسيا وإيطاليا على مستويات مختلفة.

تابعنا على تواصل معنا على