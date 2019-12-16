بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة
ناسداك المجمع أغلق مرتفعًا 79.35 نقطة

بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة

2019/12/17
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق يوم أمس الاثنين، إذ أعطى انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وبيانات اقتصادية متفائلة من الصين دفعة لمعنويات المستثمرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 99.05 نقطة، أو 0.35 بالمائة، عند 28234.43 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقًا 22.65 نقطة، أو 0.71 بالمائة، ليغلق عند 3191.45 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 79.35 نقطة، أو 0.91 بالمائة، إلى 8814.23 نقطة.

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