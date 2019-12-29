بوروسيا دورتموند يضم هالاند قبل اليونايتد حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأحد عن تعاقده مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من صفوف نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي حتى صيف عام 2024.

وذكر الحساب الرسمي لـ بوروسيا دورتموند عبر ” تويتر” أن صفقة انتقال هالاند للنادي الألماني كلفت دورتموند حوالي 18 مليون جنيه إسترليني، بجانب أن اللاعب سيتقاضى راتبًا أسبوعيًا مع دورتموند قدره 130 ألف جنيه إسترليني.

ونجح بوروسيا دورتموند في حسم الصفقة خاطفًا اللاعب من أنياب يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الألماني اللذين اهتما بضمه مؤخرًا.

وسيلعب هالاند مع فريق بوروسيا دورتموند ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، بعد أن تألق في البطولة ذاتها مع ريد بول سالزبورغ مؤخرًا.

ويسعى نادي دورتموند إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ وبطولة دوري أبطال أوروبا.

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