بوكيتينو يرفض عرض ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الجمعة، عن موقف مدرب توتنهام هوتسبير السابق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن بوكيتينو رفض عرضًا من ريال مدريد هذا الموسم حول تولي المهمة الفنية للمرينغي خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مستعدة لمنح بوكيتينو بعض الأموال، لكي ينتظر قرار إقالة زيدان في أي وقت خلال منافسات هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رفض بوكيتينو يعود إلى رغبته في العودة للعمل بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يضع عينه على ناديين فقط في البريميرليج، وهما مانشستر يونايتد وسيتي.

وترى إدارة مانشستر يونايتد أن بوكيتينو هو المرشح الأول لتولي تدريب الفريق مستقبلًا، كما أن المدرب الأرجنتيني معجب بفكرة تواجده على رأس مشروع إعادة النادي مرة أخرى إلى القمة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن بيب جوارديولا قد يرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، لتراجع نتائج الفريق، واقتراب انتقال مساعده ميكيل أرتيتا لقيادة أرسنال.

تابعنا على