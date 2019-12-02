بومبيو: إيران وراء الاحتجاجات في الشرق الأوسط
المحتجون يريدون خروج حزب الله من بلادهم

بومبيو: إيران وراء الاحتجاجات في الشرق الأوسط

2019/12/03
الساعة 1:08 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين: إن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني.

وأقر بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، ولكنه وجّه أصابع الاتهام إلى إيران في إثارة تلك الاحتجاجات.

وأكد بومبيو أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، استقال “لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية، ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني”.

وأضاف في جامعة لويزفيل: “الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت”.

وتابع: “إنهم يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم”.

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