بونوتشي: الخسارة بثلاثية علمتنا الكثير قبل السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، على أن الخسارة بثلاثية من لاتسيو في الدوري الإيطالي، جعلت البيانكونيري يتعلم الكثير قبل مباراة السوبر الإيطالي المقرر إقامتها غدًا.

ونقل حساب يوفنتوس الرسمي عبر تويتر تصريحات بونوتشي الذي قال: الخسارة من لاتسيو قبل أسابيع قليلة في الدوري علمتنا التركيز والانتباه قبل مواجهتهم غدًا بالدوري الإيطالي.

وأضاف بونوتشي: المباراة تحتاج إلى يقظة كبيرة من يوفنتوس.

وتابع مدافع اليوفي: أنا سعيد لأنني سأرتدي شارة القيادة ليوفنتوس، ولكننا نملك هنا القائد كيليني وبعد الخسارة بثلاثية من لاتسيو في الدوري، استعدنا الثقة بأنفسنا من أجل التركيز على تقديم مباراة عظيمة غدًا في السعودية.

وأكمل بونوتشي حديثه قائلًا: صحيح أننا استقبلنا أهدافًا عديدة وهذا يضايقنا ولكننا نتعلم ونتحسن.

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