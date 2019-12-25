بيترو بوسيلي: لا تستمتعوا لوسائل الإعلام واذهبوا إلى المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تحدث عارض الأزياء الإيطالي، بيترو بوسيلي، عن انطباعه عن المملكة بعد حضور مهرجان الموسيقى الأكبر في المنطقة MDL Beast ميدل بيست، داعيًا متابعيه إلى الذهاب إلى المملكة وعدم الاستماع إلى وسائل الإعلام التي تخبرهم بعكس ذلك.

وقال في فيديو عبر حسابه الرسمي: لقد عدت للتو من المملكة بعد قضاء عدة أيام هناك، قضيت وقتًا ممتعًا لن أنساه، والتقيت بالأشخاص وهم ودودون ولطفاء، وأنا سعيد حقًا لأنني زرت هذه البلاد شخصيًا.

وتابع: قبل أن تُقروا أن الصورة النمطية في أذهانكم هي الواقع، وتقرروا الانعزال، أنصحكم بالذهاب إلى هناك ومقابلة الأشخاص والاستماع إليهم، وأثق بأنكم ستغيرون وجهة نظركم، أغلب وسائل الإعلام تنتقد لمجرد الانتقاد وتسييس الأمور، فلا تستمعوا لها واحكموا بنفسكم، لا تدعوا شخصًا أو شيئًا آخر يقرر عنكم ويحكم بدلًا منكم.

وقال بوسيلي إن المملكة تشهد تغيرات إيجابية هائلة، وتقدمًا رائعًا، وهو تغيير مرحب به، متابعًا: دعونا من فضلكم نتوقف عن ثقافة وسائل التواصل الاجتماعي التي تنم عن الغضب والانقسام، ونعزز النقاش والتسامح والتعددية، هذه هي القيم الحقيقية التي نحتاجها، لا العدوان وتوجيه أصابع الاتهام، وبالتأكيد لا مزيد من الكراهية.

تأتي تصريحات بوسيلي بعد يوم واحد فقط من تصريحات الممثل الأمريكي ريان فيليب عن المملكة، والذي قال فيها: المملكة تتقدم بسرعة والناس رائعون، والتغيرات الاجتماعية رائعة بالفعل.

تابعنا على تواصل معنا على