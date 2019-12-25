بيكيه يُحقق إنجازًا استثنائيًا في الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جيرارد بيكيه من أبرز المدافعين في تاريخ الدوري الإسباني الممتاز، ونجح في ترك بصمة تاريخية بالبطولة خلال السنوات الماضية.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى جيرارد بيكيه مع برشلونة، مؤكدة أنه أكثر مدافع في العقد الحالي لبطولة الدوري الإسباني إكمالًا للتمريرات بـ18457 تمريرة، وافتكاكًا للكرة 1895 مرة.

وبدأ جيرارد بيكيه مسيرته الكروية في ناشئي برشلونة الإسباني، وخاض تجربة احترافية في صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود إلى البارشا مجددًا في صيف عام 2008.

وحقق بيكيه العديد من الإنجازات الاستثنائية، حيث توج بجميع الألقاب المحلية والقارية بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع الجيل الذهبي للبارشا تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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