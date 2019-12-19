بيلوسي: إحالة ترامب للمحاكمة يوم عظيم للدستور

المواطن - متابعة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن إحالة الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ يوم عظيم بالنسبة للدستور، لكنه محزن بالنسبة لأمريكا.



وفي أول تعليق لها على التصويت، قالت بيلوسي، إن الليلة تعتبر “يوماً عظيماً للدستور ولكنه يوم حزين لأمريكا” حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وأعلنت خلال مؤتمر صحفي أعقب عملية التصويت على إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين: “من المستحيل أن نكون أكثر فخراً أو أكثر إلهاماً من الشجاعة الأخلاقية للديمقراطيين في الداخل. لم نسأل أيا منهم أبدا كيف سيصوتون”.

وأضافت بيلوسي: “أنا اعتبر هذا التصويت وهذا اليوم أمراً حزناً فيه على شرف المؤسسين لهذه الجمهورية ولتضحيات رجالنا ونسائنا في القوات المسلحة في الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية..”

وقالت إنها لن ترسل إحالات المساءلة إلى مجلس الشيوخ الليلة (الماضية). “سنرى ما يحدث هناك”.

وأشارت بيلوسي إلى أن الديمقراطيين سيقررون “كمجموعة” موعد تقديم قرار إحالة ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ.

وأضافت أنها ليست مستعدة بعد لتعيين مديري الإقالة، الذين سيتعين عليهم تمثيل الادعاء في محاكمة مجلس الشيوخ.

وأوضحت بيلوسي: “لا يمكننا تسمية المديرين حتى نرى كيف ستكون عملية مجلس الشيوخ ، ونأمل أن تتم قريباً”.

وتابعت: “حتى الآن، لم نر أي شيء يبدو عادلاً لنا، لذلك آمل أن تأخذ العدالة مجراها”.