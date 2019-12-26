بيل غيتس يُهدي سيدة هدايا تزن ٣٧ كغم!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اكتشفت امرأة من ولاية ميشيغان الأمريكية، حصلت على عدد كبير من الهدايا التي تزن أكثر من 81 رطلًا (37 كغم)، أن سانتا السري الذي أرسل لها هذه الهدايا كان بيل غيتس، رجل الأعمال والمبرمج الشهير.

وكان موقع ABC27 أفاد أن الملياردير، ينضم إلى قسم هدايا ريديت، المجتمع الإخباري على الإنترنت، كل عام؛ لتبادل الهدايا مع الآخرين، حيث يُجري هو وفريقه بحثًا عن أنسب مُتلقٍّ.

وقالت الفتاة المعروفة باسم شيلبي: لم أتوقع أبدًا أن يحدث هذا لي، كانت الهدايا كبيرة لدرجة أني لم أستطع وضعها جميعًا في صندوق السيارة.

وكان من ضمن الهدايا:

تذكارات من الأفلام والكتب وألعاب الفيديو المفضلة، وقبعة هاري بوتر، وقبعة سانتا، وقلعة هوغورتس العملاقة، بالإضافة إلى أغراض نادرة مثل R2D2، شخصية حرب النجوم التي لم تعد تُباع، ولحاف مصنوع يدويًا، وسترة من إل إل بين، ورواية غاتسبي العظيم بخط اليد من مؤلفها سكوت فيتزجيرالد.

أما الهدية الأقيم على الإطلاق، فكانت التبرع بمبلغ غير معلوم لجمعية القلب الأمريكية باسم والدة شيلبي، التي توفيت في مارس.

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