بين الحزن والفرح.. ما هو أهم موقف غير حياتك ؟

المواطن - علا البابلي

يمر أغلبنا بالعديد من التجارب الجيدة والسيئة التي يكون لها أثر كبير في حياته إما إيجابًا أو سلبًا، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث حول المواقف التي حدثت لك وغيرت حياتهم من أقصى اليمين لأقصى اليسار أو العكس من خلال هاشتاق موقف غير حياتك.

وقد كانت الحكايات والقصص مختلفة ولكن لكل منها تأثير كبير، فقد قالت إحدى المواطنات إن وفاة زوجها كانت الموقف الأصعب الذي مرت به في حياتها، وقال نواف، إن الموقف الذي غير حياته هو لحظة استلامه لوثيقه تخرجه من الجامعة.

أما منى أحمد فقد أكدت أن “فراق الأحبة وفقد الأعزاء على قلوبنا هي المواقف التي من شأنها أن تُحقق تغييرًا حقيقيًا في حياتنا.” وقالت مواطنة أخرى إن تجربة الزواج والانفصال كان لها أثر كبير عليها في تغيير حياتها بشكل كامل.

أما أبو فيصل، فقد كان له رأي آخر مليء بالأمل والتحدي حيث قال يجب أن نغير نحن المواقف والأماكن وأن نتأقلم مع ما يحدث لنا ونغير واقعنا للأفضل وأن نعيش حياتنا بالطريقة التي تحلو لنا وتتناسب مع ظروفنا وبل ونعمل لنخلق لأنفسنا ظروفًا جديدة للاستمتاع بحياتنا.