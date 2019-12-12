بين #مكة و #باريس.. ما هي أفضل وأجمل مدينة زرتها؟

المواطن – علا البابلي

لكل محبي السياحة والسفر تتنوع المدن السياحية الجذّابة حول العالم إما بالمعالم الطبيعية أو الأثرية الرائعة فما هي أفضل وأجمل مدينة زرتها ؟

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر الحديث حول أفضل وأجمل المدن التي قاموا بإجراء جولات سياحية ممتعة بها؛ فتنوعت النتائج بين العديد من المدن السياحية المميزة، فقد نشر حساب باسم نواف العصيمي صوراً رائعة من أحد المنتجعات السياحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية ويؤكد مدى استمتاعه بهذه الجولة وأنه ينوي العودة إليها قريباً.

وقد تحدث مواطن آخر عن جمال عاصمة مملكة البحرين المنامة وما تمتلكه من معالم سياحية رائعة، فيما أكد حساب آخر على أنه تمكّن من زيارة أكثر من 55 دولة ومدينة سياحية حول العالم ولكنه لم يجد في جمال مدينة دبي التي تتمتع بسحر خاص وبمعالم سياحية لا يُمكن أن تجدها في أي مكان آخر في العالم.

فيما فضّل مواطن آخر مدينة لنكاوي في ماليزيا وهي من المدن السياحية المميزة التي تتمتع بطبيعة خاصة ويُمكنك حقاً أن تستمع بجولة سياحية رائعة بها.

وقد اجتمع العديد من المغردين على مكة المكرمة كأفضل مدينة تمكنوا من زيارتها داعين الله أن يمنحهم نعمة زيارتها من جديد؛ فيما فضّب آخرون مدينة باريس كأفضل المدن الأوروبية التي يُمكن الاستمتاع بجولة سياحية بها.

ولم تخل إجابات المُغردين من روح الفكاهة، حيث تضمنت الإجابات بعض المُدن التي لا يُمكن زيارتها مثل تل أبيب.