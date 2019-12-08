تأجيل الاستشارات بشأن تكليف رئيس وزراء لبنان

المواطن - متابعة

أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل موعد الاستشارات النيابية حول تسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي كانت مقررة يوم غد الاثنين، إلى الـ16 من ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق، قاطع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان، تيمور جنبلاط، الاستشارات النيابية والهادفة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد سيكلف بتشكيل الحكومة.

وغرد جنبلاط عبر تويتر قائلًا: إن “اللقاء الديمقراطي” يمتنع عن المشاركة في الاستشارات النيابية “بعد انتهاك الدستور ومخالفة الأسس المتّبعة في تأليف الحكومات من خلال استشارات جانبية مريبة شكلت نكسة حقيقية تتعارض مع الأصول ولا تقيم وزنًا لاحترام المؤسسات ودورها”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون حدد يوم غد الاثنين موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد خلفًا لسعد الحريري المستقيل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.