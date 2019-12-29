المواطن - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أن مواعيد التسجيل والاختبارات ستعلن لاحقًا.
وأوضحت الهيئة أن سبب التأجيل جاء بعد تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 1440/10/9 ليكون بتاريخ 1441/11/10.
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ضيف
حسبي الله ونعم الوكيل على من كان وراء هذا القرار… اولا والله ثم والله انه ماراح يطور التعليم فقط اختبار المعلمين فقط ودفع رسوم يعني سحب فلوس بس مستحين مالقوا عذر غير الرخصة ثانيا وكلنا عارفين نظام المرور اللي طلعوه والغوه يبون نقولهم انكم انقذتونا وطلعوا لنا بالاخير بسالفة الابعاد من التعليم وإنهم انقذونا للمره الثانيه والله ثم والله احنا عارفين الاعيبكم اعذاركم مانقدر نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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