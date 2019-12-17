تأجيل لائحة الوظائف التعليمية يُمكن المعلمين من علاوة مضاعفة

المواطن - الرياض

أكدت المتحدث باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن سبب تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية هو أن يكون الانتقال السلس دون التأثير على العملية التعليمية؛ حيث إن موعد التطبيق الأول في نصف العام الدراسي.

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الأستاذة #ابتسام_الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم توضح لـ #برنامج_ياهلا أهم التعديلات على وظائف المعلمين في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ولماذا تم تأجيل العمل بها إلى أول يوليو 2020.@spokesp_moe pic.twitter.com/1YNg0ExFoK — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 17, 2019

وقالت الشهري في مداخلة هاتفية ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن لائحة الوظائف التعليمية تم تعديلها بناء على الملاحظات التي قالها المعلمين والمعلمات، إذ تم الأخذ في التعديلات الجديدة، مشيرةً إلى أن التأجيل سيُمكن المعلمين والمعلمات من الحصول على العلاوة المضاعفة، كما أن التعديلات شملت بقاء مكافأة نهاية الخدمة كما هي في اللائحة الحالية.

وتابعت متحدثة التعليم أن التأجيل نقطة انطلاق للوزارة تقوم بعدها في البدء بتوعية جميع الموظفين والمعلمين حول تفاصيل اللائحة والتعديلات، وتدريب الكوادر على تنفيذ اللائحة وتوفير الدعم الفني والإداري لهم، وكذلك التكامل مع جميع الجهات المنفذة للائحة.

وفي وقت سابق، سلطت وزارة التعليم الضوء على مميزات لائحة الوظائف التعليمية، حيث إن منها أن ينتقل المعلم أو المعلمة من رتبة إلى رتبة أعلى بالرقم الوظيفي نفسه من دون اشتراط وجود وظائف شاغرة، كما تجاوز درجات السلم الجديد درجات السلم الحالي؛ مما يعني استفادة المعلم في أساس الراتب.

وضمن مزايا لائحة الوظائف التعليمية أيضًا، تسكين جميع المعلمين على سلم الرواتب الجديد على الراتب المساوي للراتب الأساسي أو أعلى منه، وضمان عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين، حيث يبدأ الحد الأدنى من الراتب من 5200 ريال والحد الأعلى 23.170 ريالًا.

وضمن مزايا اللائحة أيضًا، يمكن لمن خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلة، مع تمهين وظيفة المعلم بما يعزز من كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم.