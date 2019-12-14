تأخر إقلاع طائرة من بيروت إلى روما بسبب قطة!

المواطن - متابعة

تأخر إقلاع طائرة من مطار بيروت الدولي، كانت في طريقها إلى العاصمة الإيطالية روما؛ بسبب هروب قطة من قفصها قبيل المغادرة، وتسبب فرار القطة في تأخر إقلاع طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط 50 دقيقة، الأمر الذي أربك المسافرين والقائمين على الرحلة.

وكانت القطة ترافق مواطنة إيطالية مسافرة على متن خطوط طيران الشرق الأوسط اللبنانية، وقد هربت من قفصها وتوارت عن الأنظار، قرابة ساعة، قبل أن يتم العثور عليها، بحسب “سكاي نيوز”.

وظلت الطائرة رابضة على مدرج المطار بانتظار العثور على القطة التي وجدت مختبئة في مستودع للإلكترونيات داخل مطار بيروت الدولي، وأعاد العاملون في المطار القطة إلى قفصها، ومن ثم واصلت الرحلة طريقها إلى العاصمة الإيطالية روما، بعد أن طمأن الموظفون صاحبتها عليها.