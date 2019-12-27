المواطن - محمد سمعه

يواجه كل من نواف العابد والسوري عمر خربين وهتان باهبري خطر عدم التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق الهلالي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن شارك ذعار العتيبي موهبة الفريق الهلالي في لقاء الحزم ونجح في خطف الأنظار.

وأشاد الجمهور الهلالي كثيرًا بأداء ذعار العتيبي الذي اتسم بالإيجابية في الدقائق القليلة التي شارك بها في لقاء الحزم واتفق الجمهور الهلالي على ضرورة إبعاد الثلاثي “نواف العابد، خربين، هتان باهبري” عن تشكيلة الهلال؛ لعدم استفادة الفريق منهم مؤخرًا.

جدير بالذكر أن اسم خربين والعابد تردد بقوة للرحيل عن الهلال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قيل إن الاتحاد والنصر يراقبان نواف العابد من أجل التعاقد معه.

من ناحية أخرى، كشف طارق كيال، نجم الأهلي الأسبق والناقد الرياضي، لـ برنامج “الدوري مع وليد”، أن هناك تحولًا مفاجئًا قد يهدد الهلال في مشواره للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث كيال في برنامج الدوري مع وليد قائلًا: هناك ست مباريات حاسمة للهلال في يناير وهي ستحدد مصير الفريق حول المنافسة على لقب الدوري بالموسم الجاري، الهلال يحتاج للراحة والمداورة، ويجب أن يتم إدارة الأمر بالحكمة؛ لأن كثرة الإصابات والإرهاق تحول مفاجئ يهدد الهلال.

وسيخوض الهلال خمس مباريات قوية في الدوري خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه العدالة يوم الاثنين المقبل، إضافة لمواجهة الأهلي في السابع من يناير، ثم مواجهة الوحدة يوم 11 يناير، ثم مواجهة الفيصلي يوم 20 يناير، ثم مواجهة الشباب يوم 25 يناير.

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