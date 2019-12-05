تاريخ مواجهات #السعودية ضد #قطر

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد قطر المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، على استاد الجنوب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

السعودية ضد قطر

ولعب منتخب السعودية ضد قطر 39 مباراة من قبل في جميع البطولات، وكانت الغلبة لصالح الأخضر، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباراة.

وخيم التعادل على نتيجة 15 مباراة بين المنتخبين في جميع البطولات، فيما هُزم الأخضر في 7 مواجهات فقط، وذلك قبل مباراة السعودية ضد قطر اليوم.

وشهدت مباريات السعودية ضد قطر تسجيل 81 هدفًا، 52 منها لصالح الأخضر، فيما استقبل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 29 هدفًا، ويُعد الأسطورة ماجد عبدالله هو هداف مواجهات المنتخبين برصيد 7 أهداف.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية ضد قطر اليوم بهدف تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، حيث يطمح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد واللاعبين لتحقيق لقب خليجي 24.

يُذكر أن منتخب السعودية تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما صعد المنتخب القطري بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلف العراق المتصدر.