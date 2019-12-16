تثقف منسوبي الجمعيات بجريمة غسيل الأموال في وادي الدواسر 

المواطن - وادي الدواسر

نظم مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دورة عن مكافحة غسيل الأموال، بحضور منسوبي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية وجمعيات الدعوة وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية.

وتحدث المدرب علي عبدالله الغانم للحضور، موضحًا أن غسيل الأموال جريمة محرمة دوليًّا؛ كونها تهدف إلى نقل الأموال بطرق غير شرعية ومخالفة للقوانين لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد الممنوعة.

من جانبه، قال مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر خلف بن محمد بن قويد: إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي ينظمها المركز بهدف تثقيف منسوبيه بكل ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والمؤسسية والأنظمة واللوائح، مقدمًا شكره وتقديره للمدرب وللحاضرين.