تجاوبًا مع “المواطن” استنفار لنزح مستنقعات حي المطار بجازان

المواطن - خالد الأحمد - جازان

لليوم الرابع على التوالي ما زالت صهاريج أمانة جازان مستمرة في عمليات نزح المستنقعات المنتشرة بعدد من الأراضي الفضاء في حي المطار وملحق الحي والتي بدأت الجمعة الماضي، في تجاوب سريع من أمانة منطقة جازان مع ما نشرته “المواطن”، من شكاوى أهالي حي المطار والمتضمنة تضررهم من انتشار المستنقعات والبعوض بشكل كبير بالحي.

ورصدت “المواطن”، مساء اليوم الاثنين، وجود عدد من صهاريج الصرف الصحي التابعة لأمانة المنطقة في عدد من مواقع المستنقعات بحي المطار وبملحق الحي تقوم بعمليات نزح مياه المستنقعات المتبقية، بالإضافة إلى البدء بعمليات ردم المستنقعات؛ من أجل القضاء بشكل نهائي على بيئة توالد وانتشار البعوض بالحي.

وأبدى عدد من سكان حي المطار امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي أمانة جازان؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم، والاستمرار في نزح المستنقعات المتبقية بحي المطار وملحق حي المطار، والبدء بعمليات ردم المستنقعات وتكثيف رش المبيدات، للقضاء بشكل نهائي على بيئة توالد البعوض الناقل للأمراض، والحد من ازدياد حالات الإصابات بمرض حمى الضنك بالمنطقة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت “المواطن”، نهاية الأسبوع الماضي، عدة تقارير تحت عنوان “الصهاريج تنزح مستنقعات حي المطار بـ #جازان تجاوبًا مع المواطن”، و “المستنقعات والبعوض يحاصران حي المطار وأمانة جازان على الصامت”، والمتضمنة شكاوى عدد من أهالي حي المطار من انتشار المستنقعات بشكل كبير في عدد من الأراضي الفضاء بحي المطار في مدينة جيزان، وخصوصًا في ملحق حي المطار وبالقرب من شارع الأمير فيصل بن فهد وجامع النور، منذ أكثر من أسبوعين، دون ردمها من قبل أمانة المنطقة.

حيث تجاوبت أمانة جازان يوم الجمعة الماضي، وقامت صهاريج الأمانة بعمليات نزح عدد من المستنقعات المنتشرة بعدد من الأراضي الفضاء في حي المطار وملحق حي المطار، بالإضافة إلى تكثيف عمليات رش المبيدات بالحي، أعقبها القيام بعمليات ردم المستنقعات في مساء اليوم الاثنين.