تحالف البناء يرشح قصي السهيل رسميًا لتشكيل حكومة العراق

المواطن - متابعة

أعلنت قيادات تحالف البناء في العراق، الكتلة الأكبر في البرلمان، ترشيح قصي السهيل رسميًا لرئاسة الحكومة العراقية.

وأرسل قادة تحالف البناء نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر، طلبًا إلى رئيس الجمهورية العراقي أعلنوا فيه موافقتهم على ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء.

وسادت حالة من الجدل في العراق خلال الأيام الأخيرة حول تحديد مفهوم الكتلة الأكبر التي من حقها ترشيح رئيس الحكومة لكن رئيس العراقي برهم صالح حسم الأمر اليوم بتسمية تحالف البناء.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، اليوم الأحد بيانًا بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه كتابها الصادر في 25/3/ 2010 وأكدت فيه، أن تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عددًا ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني: أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددًا من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقًا لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.



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