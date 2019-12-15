تحت زخات المطر.. #الهلال يعود للتدريبات لمواجهة #فلامنغو

المواطن - محمد سمعه

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صباح اليوم الأحد إلى تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وأجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الترجي مرانًا استرجاعيًا، بينما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تخلله مناورة على جزء من الملعب.

وسيؤدي الفريق الهلالي مرانًا مغلقًا مساء يوم الاثنين تحضيرًا لمواجهة فلامنغو.

من ناحية أخرى، كرس نادي الهلال عقدة تفوق الأندية السعودية على أبطال القارة الإفريقية عند المواجهة بينهما في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي أمس بهدف دون رد في دور الثمانية.

وبعد فوز الهلال على الترجي، فإن الأندية الآسيوية نجحت في تحقيق الفوز عشر مرات على أبطال إفريقيا في مونديال الأندية مقابل فوز واحد للأفارقة.

كذلك يُعد الهلال ثالث نادٍ سعودي يفوز على بطل إفريقيا بمونديال الأندية بعد النصر ضد الرجاء المغربي في نسخة 2000 والاتحاد على حساب الأهلي المصري بعام 2005.

ونجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال أمام الترجي، في الدقيقة الثانية والسبعين بمهارة فائقة مستغلًّا التمركز الخاطئ من دفاع الترجي.

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