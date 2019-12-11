تحديث أمني لمتصفح كروم يحمي كلمات مرورك

المواطن - متابعة

أعلنت شركة جوجل عن تحديث أمني جديد لمتصفح كروم، يتضمن حماية كلمة المرور، وفي حالة سرقة كلمة مرورك ونشرها على الإنترنت، يقوم متصفح جوجل كروم بحذفك وتنبيهك.

وحذرت جوجل من إعادة استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب لدى المستخدم عبر عدة أدوات كإضافة خاصة بالمتصفح أو أداة التحقق من قوة كلمة المرور، لكن الآن أصبحت حماية كلمة المرور مدمجة بالمتصفح وتظهر لك تحذيرًا عند تسجيل الدخول إلى موقع بكلمة مرور سبق سرقتها ونشرها عبر الإنترنت.

كما عملت جوجل على تطوير خاصية الحماية من الاصطياد من خلال قائمة محدثة كل نصف ساعة تحوي أشهر مواقع الاصطياد لتحذرك منها عند الدخول إليها.