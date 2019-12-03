تحديد ملعبي مباراتي نصف نهائي كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن ملعبي مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24.

وأوضح حساب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مباراة قطر والسعودية ستُقام على استاد الجنوب، فيما يحتضن استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدوحة مواجهة العراق والبحرين.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، يوم الخميس المقبل، على أن تُقام المواجهة النهائية، مساء يوم الأحد القادم.

وتأهل المنتخب العراقي كمتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما حل منتخب قطر ثانيًا بـ6 نقاط، فيما صعد المنتخب السعودي إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، واحتلت البحرين الوصافة بـ4 نقاط.