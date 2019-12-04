تحدي الآخرين في نكسوس وحجز التذاكر هنا

المواطن - الرياض

أعلنت موسم الرياض عن بطولات وتحديات لا تُعد في فعالية نكسوس ضمن ليج أوف ليجيندز في الرياض بوليفارد، داعية الزوار للحضور واللعب مع فريقهم وخوض التحدي مع الآخرين.

وأوضح موسم الرياض في تغريدة له عبر تويتر، صباح اليوم الأربعاء، أنه يمكن حجز التذكرة من الرابط هنا

جدير بالذكر أن ليج أوف ليجيندز واحدة من أكبر أحداث الرياضة الإلكترونية وتستضيفها الرياض بوليفارد، فيما تتراوح أسعار التذاكر من 160 ريالًا إلى 15 ألف ريال.

يذكر أن موسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م.

ويشهد موسم الرياض نشاطًا ترفيهيًّا كبيرًا، وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، والتي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.