تحذير: الإنفلونزا أشد فتكًا بالأطفال في 2020

تحذير: الإنفلونزا أشد فتكًا بالأطفال في 2020

2019/12/11
الساعة 8:11 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

أفاد فريق بحثي أمريكي أن وباء الإنفلونزا عام 2020 قد يكون أصعب وأخطر من أوبئة الأعوام الماضية.

ويرى الأطباء الأمريكيون أن الوباء الحالي يستهدف بالدرجة الأولى الأطفال والبالغين الذين لم يتجاوز سنهم 50 عامًا ويستثني المسنين كما هو الحال في الأعوام الماضية.

وقال الفريق إن الفيروسات التابعة لبعض السلالات بدأت تنتشر قبل الأوان ببضعة أشهر، مشيرًا إلى أن السلالات التي كانت تصيب البشر عادة في مارس وأبريل تم تسجيلها في الولايات الأمريكية الجنوبية، وقد بلغ عدد المصابين 1.7 مليون شخص وتوفي منهم 900 مريض.

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