تحذير.. خلل بمتصفح كروم على أندرويد

المواطن - متابعة

أوقفت شركة “غوغل” طرح الإصدار 79 من متصفحها للويب كروم على نظام التشغيل “أندرويد”، بعد أن أبلغ مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة عن خلل كبير أدى إلى حذف بيانات المستخدم وإعادة تعيين التطبيقات المحمولة، وحدث الخطأ أثناء عملية التحديث من الإصدار 78 إلى الإصدار 79، وذلك بعد أن قام مطورو “غوغل” في الإصدار الجديد بتغيير موقع دليل كروم.

وأقر مطورو عملاقة البحث في تقرير الأخطاء الصادر الأسبوع الماضي بارتكاب هذه العملية ونسيان نقل محتويات localStorage أو WebSQL إلى دليل الإصدار الجديد من متصفح كروم، مما يجعل البيانات غير قابلة للوصول لجميع المستخدمين.

ويتم استخدام localStorage و WebSQL على نطاق واسع في تطبيقات الهاتف المحمول، وتعد كل من localStorage و WebSQL آليات تخزين تسمح لموقع ويب أو تطبيق ويب بتخزين البيانات على جهاز المستخدم، داخل دليل الملف الشخصي لمتصفح كروم.

وبينما تستخدم بعض مواقع الويب localStorage أو WebSQL، يفضل معظمها استخدام خوادم قاعدة بيانات مخصصة لتخزين بيانات المستخدم على جانب الخادم، ومع ذلك، يتم استخدام localStorage و WebSQL على نطاق واسع على الأجهزة المحمولة، وخاصةً من قبل مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

هذا ولا يعد العديد من تطبيقات أندرويد في الوقت الحالي أكثر من موقع ويب يتم تحميله داخل مكون WebView، وهو إصدار مخفف من كروم، وتعتمد هذه التطبيقات اعتماداً كبيراً على آليات مثل localStorage أو WebSQL لحفظ الإعدادات وبيانات المستخدم محلياً، بدلاً من استخدام قاعدة بيانات SQLite منفصلة وكبيرة الحجم.

وفقدت هذه التطبيقات الوصول إلى جميع الملفات والبيانات المحفوظة داخل مجلدات localStorage و WebSQL القديمة للإصدار 78 من كروم عند بدء تشغيل الإصدار الجديد 79، وفقد مستخدمي التطبيق البيانات والإعدادات والملفات وحتى الوصول إلى حساباتهم.