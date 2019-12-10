تحذير لـ مستخدمي الطرق بـ #المنطقة_الشرقية

المواطن - الشرقية

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية؛ بسبب ما تشهده هذه المنطقة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتي (الشرقية والرياض. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة), كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.