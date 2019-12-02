تحذير للجميع.. رسالة واتسآب غولد الخادعة تظهر مجدداً
لا يوجد إلا تطبيق واحد مستخدم عالمياً

تحذير للجميع.. رسالة واتسآب غولد الخادعة تظهر مجدداً

2019/12/02
الساعة 1:18 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

يحذر خبراء التقنية من أن خدعة “واتسآب غولد” (WhatsApp Gold)، التي ظهرت في عام 2016، بدأت تعود للانتشار مرة أخرى في حلة جديدة.

وتشمل الرسالة الخادعة تطبيقاً خيالياً يسمى “واتسآب غولد”، غير موجود في الواقع- حيث يوجد إصدار واحد من “واتسآب”- وهو التطبيق المستخدم بالفعل في جميع أنحاء العالم.

وتتكون الرسالة من جزأين: يزعم الجزء الأول أن مقطع فيديو سيصدر في الغد باسم Martinelli، والذي سيخترق هاتفك.

وتقول الرسالة: “أبلغ أحد مختصي تكنولوجيا المعلومات أن مقطع فيديو سيصدر غداً من “واتسآب”، يُطلق عليه martinelli، لا يجب فتحه، إنه يخترق هاتفك ولا يمكن إصلاحه. انشر المعلومة”.

وفي حين لا يبدو أن هناك أي شيء مثل “فيديو Martinelli”، فإن النصف الثاني من الرسالة يحذر من “واتسآب غولد”، وهو عملية احتيال حقيقية.

وتضيف الرسالة: “إذا تلقيت رسالة لتحديث “واتسآب” إلى “واتسآب غولد”، فلا تنقر فوقها!. إن هذا الفيروس معقد جداً، أرسل التحذير إلى الجميع”.

وفي حال تلقيت الرسالة هذه، تنصح “واتسآب” بحذفها، مع عدم توجيهها إلى الأصدقاء.

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