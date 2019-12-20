تحذير من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بمحافظات مكة

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، إلى حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وبحره وميسان, وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً – بمشيئة الله تعالى -.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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