تحذير من أمطار غزيرة على جازان ..#عاجل
حتى الساعة الـ ٨ مساءً

تحذير من أمطار غزيرة على جازان ..#عاجل

2019/12/27
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل  مدينة جيزان ومحافظات صبيا و أبو عريش وأحد المسارحة والدار بني مالك و الدرب و الطوال والعارضة وبيش وصامطة وفرسان و فيفا و هروب ، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.- بمشيئة الله.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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