تحذير من الغذاء والدواء بشأن منتجيْن لفرد الشعر
قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك

تحذير من الغذاء والدواء بشأن منتجيْن لفرد الشعر

2019/12/18
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لفرد الشعر؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة فورمالدهيد (Formaldehyde).

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها جمعت وحللت منتجات لفرد الشعر متداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد” تتجاوز الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943: 2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من “فورمالدهيد” قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم ” RICHEE PROFESSIONAL SMOOTHING THERAPY REDUCER FLUID ARGAN E OJON 2 “، وصُنع في البرازيل برقم تشغيلة (AR0619RC) وتاريخ صلاحية 04/ 06/ 2022.

أما المنتج الثاني فيحمل اسم ” JUDY PROTEIN & SILK HAIR THERAPY SYSTEM ” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (GUD0206) وتاريخ صلاحية 02/ 2020، ورقم تشغيلة (J181105) وتاريخ صلاحية 12/ 2021

ونصحت الهيئة، المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • بعد فيديو طريف متداول .. محرق لـ”المواطن”: هذه تفاصيل توديع قطتي بوبي
    •
  • خالد المريخي يعلن اعتزاله الشعر الغنائي من أمام البيت الحرام
    •
  • 7 عصائر طبيعية تغذّي نمو الشعر وتجدد حيويته
    •
  • علاجات منزلية فعّالة لتساقط الشعر
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :