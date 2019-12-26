تحذير من سحب رعدية ممطرة على جازان

المواطن - جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الطقس على منطقة جازان، إذ يشمل جازان، فرسان.

وأوضحت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تشمل سحب رعدية ممطرة بدأت من العاشرة والنصف وتستمر حتى التاسعة صباح غد الجمعة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

تابعنا على تواصل معنا على