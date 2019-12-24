تحذير من عمى الكسوف الشمسي يوم الخميس

المواطن - الرياض

ستشهد المملكة بعد غد الخميس كسوف الشمس الأخير في عام 2019 وبالرغم من أن هذه الظاهرة الفلكية النادرة ينتظرها الملايين حول العالم إلا أنها مرتبطة بمشاكل صحية عند النظر مباشرة إلى السماء حيث يصاب الشخص بما يسمى عمى الكسوف الشمسي أو فقدان النظر المؤقت.

ما هو عمى الكسوف الشمسي ؟

وكان عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون استشاري طب العيون الدكتور وسيم عبد العزيز، شدد في وقت سابق على خطورة النظر في قرص الشمس خاصة في وقت كسوف الشمس وأهمية الوقاية من أشعة الشمس وحماية العينين طوال موسم الصيف.

وأشار إلى أن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية على العين تسبب ضررًا شديدًا في شبكية العين في حالات يطلق عليها عمى الكسوف الشمسي وهو الذي يصيب مَن يحدقون أبصارهم في قرص الشمس مباشرة لمتابعة عملية الكسوف فيؤدي ذلك إلى إتلاف خلايا الضوء الحساسة للضوء الموجودة في شبكية العين بسبب التعرض لهذه الأشعة ذات الطاقة العالية.

ويرى الخبراء أنه حتى التعرض لكمية صغيرة من الأشعة وقت الكسوف يمكن أن يسبب ضبابية في الرؤية أو عمى مؤقت، ولكن المشكلة هنا هي أنك لن تعرف ما إذا كانت هذه الأعراض مؤقتة أم لا.

كسوف الشمس في الهفوف

وستكون مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية هي المدينة الوحيدة في المملكة ودول الخليج العربي التي ستشهد مرور مركز ظل القمر أثناء الخسوف الحلقي الذي تشهده المملكة يوم الخميس المقبل.

وقال أستاذ المناخ في جامعة تبوك الدكتور عبدالله المسند إن الهفوف المدينة الوحيدة في الخليج العربي التي سيمر مركز ظل القمر من فوقها، بينما قطر وسنغافورة هما الدولتان الوحيدان في العالم اللتان ستشاهدان الكسوف بشكله الحلقي.

وأوضح المسند أن ظاهرة الكسوف الحلقي يوم الخميس القادم هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون الأحياء منهم الآن، هذه الظاهرة في أرضهم من قبل، حتى من كانت أعمارهم فوق 97 سنة بقليل.

وحذر المسند، من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي الذي تشهده المملكة والذي يتزامن مع خروج الطلاب والطالبات من مدارسهم.

وتابع المسند في سلسلة تغريدات : النظر إلى الشمس خطر جدًا على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، وعليه أهيب بالجميع بتجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظرًا لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت، حتى مع استخدام نظارات خاصة بالكسوف.

وقال المسند : ونظرًا لأن الكسوف سيقع في وقت حرج وهو خروج الطلاب والطالبات من بيوتهم إلى المدارس صباح الخميس، فسيدفعهم الفضول إلى رؤية الكسوف، والمشهد الكوني المخيف؛ وعليه أهيب بوزارات الصحة، الإعلام والتعليم سرعة توعية وتوجيه الناس في هذا الشأن.

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