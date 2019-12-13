تحذير من كارثة بيئية في #اليمن بسبب ميليشيا الحوثي

المواطن - واس

التقى سفير اليمن غير المقيم في سلوفاكيا هيثم شجاع الدين، اليوم، رئيس الدائرة السياسية بوزارة الخارجية السلوفاكية رومان بوزيك.

واستعرض السفير شجاع الدين خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، محذرًا من استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان العائم في سفينة صافر قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، الساحلية غرب اليمن، لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالخزان من أجل البدء بإجراء أعمال الصيانة ينذر بكارثة بيئية محتملة.

واستنكر السفير اليمني وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية قيام إيران بتسليم المقرات الدبلوماسية التابعة للحكومة اليمنية إلى ممثلي ميليشيا الحوثي الإرهابية في طهران والذي يعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

من جانبه عبر المسؤول السلوفاكي عن قلق بلاده من عدم السماح لفريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الخزان النفطي العائم، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن.