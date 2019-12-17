تحرش بالفتيات على الهواء.. ومحامٍ يعلق: جريمة حتى لو كانت مقلباً

المواطن - الرياض

هاجم المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم عرض برنامج تلفزيوني تجربة اجتماعية عن التحرش بالفتيات.

ونشر اللاحم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من برنامج “حراك مع ملاك” المذاع على قناة “أم بي سي” وعرض خلاله فريق البرنامج تجربة اجتماعية عن التحرش.

هذه التجربة تعد جريمة تحرش حتى ولو كانت(مقلب)على حد زعم المعدين

الشخص تحرش بالفتاة بمفردات (تخدش الحياء)ولا يمكن الدفع بأنه غير جاد أو أنه(يمقلب)الضحية،تماماً لو قام بلمس جسدها و دفع بالدفع نفسه

هذا المقطع مسيء ويعد جريمة تحرش

(هذا نقد للمحتوى ولا علاقة له بالبرنامج ولا مقدمته) https://t.co/2YoE4NBx7g — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) December 16, 2019

وظهر خلال الفيديو اثنان من معدي البرنامج قام أحدهما باستضافة بعض الفتيات فيما لعب الآخر دور متحرش.

وأثناء توجيه الأول سؤالاً للفتيات عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي قام زميله بتوجيه كلمات “تحرش لفظي” للفتيات الذين اختلفت ردة فعلهن تجاه ما حدث حيث فضلت فتاة الانسحاب لشعورها بالإحراج فيما حاولت أخرى إيقاف الشاب لردعه.

وعلق اللاحم على المقطع بقوله: “هذه التجربة تعد جريمة تحرش حتى ولو كانت (مقلباً) على حد زعم المُعدِّين، الشخص تحرش بالفتاة بمفردات (تخدش الحياء) ولا يمكن الدفع بأنه غير جاد أو أنه (يمقلب) الضحية.